Ürgüplü Ahmet Çakmak

(12 Ağustos 2019 tarihinde vefat eden Ürgüp Temsilcimiz Ahmet Çakmak’la ilgili olarak daha önce gazetemizde yayınlanan [31 Temmuz 2011] bir yazıyı tekrar yayınlıyoruz.)

Ürgüp, Nevşehir ilimizin tarihî ve turistik ilçesi. Taş binaları, peribacaları, bereketli vadileri ile görenleri kendine hayran bırakan, yaratılış harikası bir yerleşim birimi…

Ahmet Çakmak ise Ürgüp’teki onlarca esnaftan yalnızca birisi… Fakat onu diğer meslektaşlarından ayıran, yazımıza konu olmasını sağlayan, numune-i imtisâl olan özelliği dâvâsı ve onun dâvâsına sadâkati, ihlâsı, gayreti…

Ürgüp ilçemize ne vakit yolumuz düşse, muhakkak Ahmet Amcamızın dükkânından geçer. Ne zaman yanına varsanız, onu arka tarafta kendisi için ayrılmış bölümde Kur’ân, Cevşen, Risâle-i Nur veya Yeni Asya gazetemizin satırları arasında tefekkür hâlinde bulursunuz. Veyahut telefon başında… “Bak kardeşim, Perşembe akşamı dersimiz var biliyorsun, bu aralar bizi ihmal ediyorsun. Bak bekliyorum. İnşâallah bu dersler ahiretine meyveler verdiği gibi dünyana da sürurlar verir” kabili sözler ile Üstadından aldığı müfritane irtibatın cisimleşmiş hâli olarak karşınızda mütebessim çehresi, ışıl ışıl gözleri, tertemiz cemâli ile içinize şevk gayret ve ümit olarak akar. Teninizden, canınızdan geçer; kanınıza iliklerinize işler zaman-ı âhirde mânevî hastalıklara müptelâ cisminizde…

Ahmet Ağabeyimiz tam bir faaliyet insanıdır. ”Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir” hakikatine mazhardır. Himmeti dâvâsıdır. Onlarca insanın başaramayacağı hizmetlere inayet-i İlâhî ile mazhardır.

Bozkırın ortasındaki tek bir zerdali ağacı gibidir. Lâkin ormandaki ağaçlar kadar gölgesi koyudur. Bahar mevsimi geldiğinde zerdali ağacının dibinde yeni zerdaliler filizlenir. Emreler, Fatihler, Mahmutlar ve diğerleri Ahmet Amcamızın dizinin dibinde yeşermiş zerdali çekirdekleridir.

Ahmet Amcamız küçüklüğünden beri taklidî olarak da olsa ibadetlerini yapan birisi imiş. “‘On binler Urfa’ya yürüdü’ diye askerde duyuyordum. Ama kimin için yüründüğünü bilmiyordum. Kafama bu takıntı oldu. Bir yandan da imanımız nasıl kurtulacak, imanımın kurtuluşu için daha neler yapmalıyım, diye araştırıyordum. Yanıyordum, tutuşuyordum. Bir gün yatsı namazından çıktım. Bahri Öney ve Mustafa Yıldız (merhum-müftü emeklisi) beni derse götürdüler. Bu ders, dün gibi hatırımda. İlk dersi Birinci Söz’den (Besmele bahsinden) yaptılar. İkinci dersi ise 4. Söz’den (namaz bahsinden) idi. İşte o gün orda Nurlar’a teslim oldum. O gün bu gündür neferliği bırakmadım. Allah’ım bıraktırmasın” diye anlatıyor Nurlar ile tanışmasını.

Ürgüplü muhterem Av. Metin Özaksakal’ın altını çizdiği bir noktayı da ifade etmekte fayda var. Ahmet Amcamız Ürgüp’te müftülük görevinde bulunmuş olan, Üstad Hazretleri’nin kardeşi ve talebesi Abdülmecid Ünlükul’un manevî halkasının son temsilcilerindendir.

Muhterem Mustafa Yıldız, Abdülmecid Ağabeyin rahle-i tedrisinde bulunmuş, zatından feyiz almış, Nurlar’a fedaî olmuş bir ağabeyimizdir. Ahmet Ağabeyimiz sonradan bu halkaya dahil olmuş. Azimle, sebatla tavizsiz çizgisini korumuştur.

Ahmet Amcamız nurun tam bir neferi olduğu gibi aynı zamanda da Nur’un naşir-i efkârının sevdalısı. Her daim ilerleyen yaşına rağmen Yeni Asya’nın fahrî bir pazarlamacısı olarak dükkân dükkân gezer. Gazetemizi, yapılan kampanyaları anlatır. Abone yapar, tanıtım yapar. Ürgüp’ün gönül ehli esnafları ise onu kırmaz, imkânları ölçüsünde destek olurlar. Son birkaç kampanyada kendisine yardımcı olmak fırsatını buldum. Ağabeyimizdeki o şevki, heyecanı bizzat yaşadım. Yaklaşan Ramazan kampanyamız için de aynı coşku ile hazırlıklar yaptığının haberini aldım.

Hizmetteki parolası azamî ihlâs, azamî sebat, müfritane irtibattır.

Şimdilerde dilinden düşürmediği bir de duâsı var: “Ya Rab, bana hayırlı ömür ve imkân ver, Ürgüplü bacılarıma bir mülk hizmet merkezi alayım.” Erkekler için vakfettiği, açılışını muhterem Halil Uslu’nun yaptığı kayadan oyma otantik dershanemizin yanına böyle bir mekân daha ilâve etmek arzusunda.

Ağabeyimizin duâsına biz de âmin diyor, Allah’tan hayırlı ve hizmet dolu ömürler bahşetmesini diliyoruz.