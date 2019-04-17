Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş’ta 4. yılını geçiren teknik direktör Şenol Güneş bu sezonun ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ikinci devrede bambaşka bir görüntüye büründü. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayabildi. Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta ise ilk bölümdeki performansını geride bırakmayı başardı. Beşiktaş, bu periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı. İlk yarıda 28 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 32 kez havalandırdı.

Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sıraya geriledi. Son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor. İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 10 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Bursaspor galibiyetiyle 49 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, 28 haftalık bölümde altyapıdan yetişen oyuncularla 7 gol kaydederek 13 puanlık katkıda bulundu. Karadeniz ekibinin mevcut kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Berkay Sefa Kara ve kaleciler Uğurcan Çakır, Arda Akbulut gibi oyuncular ligde forma şansı bulan isimler oldu. Son oynanan 1-0'lık Bursaspor maçında takımına galibiyeti getiren Abdülkadir Ömür, 3 golle bu oyuncular içerisinde en fazla gol atan isim oldu. Abdulkadir Parmak 2, Yusuf Yazıcı ve Murat Cem Akpınar da rakip fileleri birer kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın genç oyuncuları, 28 haftada toplam 7 gol kaydederken bu maçlarda Karadeniz ekibine 13 puanlık katkı sağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikte tamamlanırken Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne 26 golle ilk sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Beşiktaş’tan Burak Yılmaz 13 golle ikinci sırada bulunurken, Trabzonspor’lu futbolcu Hugo Rodallega, Galatasaray’dan Henry Onyekuru ve Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’ni 12 golle onları takip ediyor. Başakşehir’den Robinho ve Edin Visca’nın 11 golü var. Antalyaspor’dan Souleymane Doukara’nın 10, Trabzonspor’lu futbolcu Anthony Nwakaeme ise 9 golle yarışta yer alıyor.

Sİnan Gümüş özür dİledİ

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.