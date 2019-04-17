"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

Seyhan Şentürk
17 Nisan 2019, Çarşamba 01:04

süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş’ta 4. yılını geçiren teknik direktör Şenol Güneş   bu sezonun ikinci yarısında büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ikinci devrede bambaşka bir görüntüye büründü. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayabildi. Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta ise ilk bölümdeki performansını geride bırakmayı başardı. Beşiktaş, bu periyotta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı. İlk yarıda 28 gol atabilen siyah-beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 32 kez havalandırdı.

Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sıraya geriledi. Son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor. İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 10 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı. Rekabette son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı. 

Bursaspor galibiyetiyle 49 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, 28 haftalık bölümde altyapıdan yetişen oyuncularla 7 gol kaydederek 13 puanlık katkıda bulundu. Karadeniz ekibinin mevcut kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Berkay Sefa Kara ve kaleciler Uğurcan Çakır, Arda Akbulut gibi oyuncular ligde forma şansı bulan isimler oldu. Son oynanan 1-0'lık Bursaspor maçında takımına galibiyeti getiren Abdülkadir Ömür, 3 golle bu oyuncular içerisinde en fazla gol atan isim oldu. Abdulkadir Parmak 2, Yusuf Yazıcı ve Murat Cem Akpınar da rakip fileleri birer kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın genç oyuncuları, 28 haftada toplam 7 gol kaydederken bu maçlarda Karadeniz ekibine 13 puanlık katkı sağladı.

Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 eşitlikte tamamlanırken Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne 26 golle ilk sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Beşiktaş’tan Burak Yılmaz 13 golle ikinci sırada bulunurken, Trabzonspor’lu futbolcu Hugo Rodallega, Galatasaray’dan Henry Onyekuru ve Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’ni 12 golle onları takip ediyor. Başakşehir’den Robinho ve Edin Visca’nın 11 golü var. Antalyaspor’dan Souleymane Doukara’nın 10, Trabzonspor’lu futbolcu Anthony Nwakaeme ise 9 golle yarışta yer alıyor.

Sİnan Gümüş özür dİledİ

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş,  Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

 

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.