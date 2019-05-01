Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürmesine karşılık 62 puanla liderliğini de sürdürdü.

Zirve yarışında haftanın en kârlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, uzun süredir geride kaldığı zirveye biraz daha yaklaşarak şampiyonluk için umutlandı. Ligin ilk iki maçını kazandıktan sonra inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlı takım, şampiyonluk için mücadelesini bırakmadı ve Medipol Başakşehir'in yaşadığı puan kayıplarıyla zirveye ortak oldu. Siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.

Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor'da altyapıdan gelen oyuncular, son haftalarda takıma önemli skor katkısı sağladı. Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı bu kez golle buluşan isim olurken altyapı oyuncuları bu sezon toplamda 8. gollerini kaydetti. Lig'de ilk 16 haftada suskun kalan altyapı oyuncuları, daha sonraki 14 haftalık dönemde 8 golle skora katkı verdi. Trabzonspor 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Evkur Yeni Malatyaspor, Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne 28 golle ilk sırada bulunuyor. Beşiktaş’tan Burak Yılmaz 16 golle ikinci sırada yer alırken, Aytemiz Alanyaspor’dan Papiss Cisse, Trabzonspor’lu futbolcu Hugo Rodallega ve Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’ni 13 golle onları takip ediyor. Galatasaray’dan Henry Onyekuru ve Başakşehir’den Edin Visca’nın 12 golleri var. Başakşehir’den Robinho’nin ise 11 golü. Trabzonspor’lu futbolcu Anthony Nwakaeme ve Antalyaspor’dan Souleymane Doukara’nın 10 golle yarışta yer alıyor.

Sural İçİn başsağlığı mesajları

Futbol camiasından birçok isim ve kulüp, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek oyuncu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. İspanya'nın Barcelona, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında vefat eden Sural için paylaşımda bulundu.