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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Zirvede puan farkı 3’e düştü

Seyhan Şentürk
24 Nisan 2019, Çarşamba 01:18
Süper Lig’de 29. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yendi.

Siyah-beyazlılar puanını 56’ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.  Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62’ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü. İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3’e indirdi. 

Ligde aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine yenilerini Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle ekledi. Alanya deplasmanında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini yaşadı ve son 28 sezonun en kötü performansına imza attı. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı. Lig'de kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'un ardından Göztepe'yi de 1-0 yenerek hem üst üste iki maçını kazandı hem de Göztepe karşılaşmasıyla ilk deplasman galibiyetini aldı. 

Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un maçtaki gollerini atan Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili takımın gol yükünü çekti. Süper Lig'de şu ana kadar 52 gol atan takımda Kolombiyalı futbolcu Rodallega 13 golle en skorer oyuncu olurken, bu oyuncuyu 10 kez fileleri havalandıran Nijeryalı Nwakaeme takip etti. İki futbolcu, Trabzonspor'un 52 golünün 23'üne imza atarak gollerin yüzde 44'ünü kaydetti. MKE Ankaragücü ile Atiker Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

GOL KRALLIĞI

Galatasaray’ın golcüsü Mbaye Diagne 28 golle ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş’tan Burak Yılmaz 14 golle ikinci sırada yer alırken, Aytemiz Alanyaspor’dan Papiss Cisse, Trabzonspor’lu futbolcu Hugo Rodallega ve Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’ni 13 golle onları takip ediyor. Galatasaray’dan Henry Onyekuru ve Başakşehir’den Edin Visca’nın 12 golleri var. Başakşehir’den Robinho’nin ise 11 golü. Trabzonspor’lu futbolcu Anthony Nwakaeme ve Antalyaspor’dan Souleymane Doukara’nın 10 golle yarışta yer alıyor.

SERGEN YALÇIN’IN ALANYASPOR BAŞARISI

AYTEMİZ Alanyaspor’un başına sezon ortasında gelen teknik direktör Sergen Yalçın, 14. sırada aldığı takımı üst üste aldığı başarılı sonuçlardan sonra 41 puana ulaştırdı ve puan cetvelinde 5. sıraya taşıdı. Yalçın, kalan son 5 maçta taraftarları memnun edecek sonuçlar almak istediklerini söyledi.

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