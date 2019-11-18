2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sona doğru

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak. Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek. Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle: C Grubu Hollanda-Estonya Almanya-Kuzey İrlanda E Grubu Galler-Macaristan Slovakya-Azerbaycan G Grubu Polonya-Slovenya Letonya-Avusturya Kuzey Makedonya-İsrail I Grubu Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi San Marino-Rusya İskoçya-Kazakistan AA

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