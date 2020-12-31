"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

2020 yılının en başarılısı Beşiktaş oldu

31 Aralık 2020, Perşembe 14:10
Süper Lig'de 2020 yılında yapılan müsabakalarda 60 puan toplayan Beşiktaş, en başarılı ekip oldu.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devre maçları ile 2020-2021 sezonunda ilk 15 hafta müsabakalarının oynandığı 2020 yılında, Süper Lig'de 303 müsabaka yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanmaya başlandıktan sonra ertelenen müsabakalar daha sonra seyircisiz devam edildi.

Bu sene içinde oynanan maçların 223'ü bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 80 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda 833 gol atıldı.

En başarılı Beşiktaş

2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla Galatasaray, 55 puanla Aytemiz Alanyaspor ve 53 puanlı Trabzonspor takip etti.

Ligde iki sezon da yer alan ekipler içinde 25 puanda kalan Yukatel Denizlispor, 28 puanlı Yeni Malatyaspor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü en başarısız takımlar oldu.

Henüz 14 maça çıkan Atakaş Hatayspor, 24 puanlık performansıyla Yukatel Denizlispor'dan sadece 1 puan az topladı.

En golcü takım da Beşiktaş

Beşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, Galatasaray ve Trabzonspor 57'şer, Aytemiz Alanyspor ile Medipol Başakşehir ise 54'er gole imza attı.

Ligin yeni ekipleri dışında en az gol atan ekip konumundaki Gençlerbirliği, 2020 yılında sadece 25 gol kaydetti.

En golcü isim Maxim

Takımların kendi kalelerine gönderdiği 16 golün dışında atılan 817 golde 276 ismin imzası bulunuyor.

Toplam 14 futbolcu iki farklı takımda gol sevinci yaşadı. 2020 yılı içinde 14 gol atan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim en golcü isim olurken, Maxim'i 13 gole ulaşan Galatasaray ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'de mücadele eden Papiss Cisse, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Çaykur Rizespor'dan Milan Skoda takip etti.

AA

Okunma Sayısı: 587
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.