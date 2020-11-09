9, 10 ve 11. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak. Program 9. hafta 21 Kasım Cumartesi: 13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor 16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK 16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir 22 Kasım Pazar: 13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor 16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23 Kasım Pazartesi: 19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor 10. hafta 27 Kasım Cuma: 19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 28 Kasım Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor 16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor 19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray 29 Kasım Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 30 Kasım Pazartesi: 19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe 19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük 11. hafta 4 Aralık Cuma: 19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa 5 Aralık Cumartesi: 13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor 13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor 6 Aralık Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü 19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe 7 Aralık Pazartesi: 19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor AA

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