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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

9, 10 ve 11. haftanın programı açıklandı

09 Kasım 2020, Pazartesi 22:57
Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Program

9. hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

10. hafta

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük

11. hafta

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

AA

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