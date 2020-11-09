9, 10 ve 11. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Program
9. hafta
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK
16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
22 Kasım Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
23 Kasım Pazartesi:
19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük
11. hafta
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
AA