A Milli Takım Andorra'da

A Milli takım kafilesi, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ile oynayacağı H Grubu son maçı öncesi başkent Andorra La Vella'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak A Milli Takım, bu ülkeye geldi. İstanbul'dan özel uçakla önce İspanya'nın Barselona kentine giden milli takım kafilesi, buradan 3 saatlik otobüs yolculuğu sonunda Andorra'nın başkenti Andorra La Vella'ya ulaştı. Kafileyi Barselona'da Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, İspanya-Andorra sınırında ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı. Andorra'da konaklanacak otele girişte büyükelçilik çalışanlarının eşleri, teknik direktör Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'a çiçek verdi. Elemelerin 9. haftasında İstanbul'da İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra'ya karşı oynayacak. AA

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