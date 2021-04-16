Açtığım 5 kuyu ile 30 bin insan temiz su içebiliyor

SÜPER LİG EKİBİ ANTALYASPOR’IN YILDIZ FUTBOLCUSU NURİ ŞAHİN, "ESKİ TAKIM ARKADAŞIM NEVEN SUBOTİC İLE BİRLİKTE ETİYOPYA’DA YAPTIĞIMIZ PROJEYE ÇOK DEĞER VERİYORUM. AİLEM ADINA BEŞ KUYU AÇABİLMEK DE BENİ ÇOK MUTLU ETTİ. BİZİM YARDIMIMIZ SAYESİNDE 30 BİN İNSANA TEMİZ SU GELİYOR ŞU ANDA. ORADAKİ İNSANLARIN BİZE İHTİYAÇLARI VAR" DEDİ.

SÜPER Lig ekibi Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin, A Milli Takım'ın yeni kadrosunu keyifle izlediğini söyledi.Corendon Sport Talks'a konuk olan 32 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım forması benim için çok kutsal. Milli Takım kariyerimi biraz erken noktalamış olsam da hem takımımım hem de benim için doğru bir karardı. Yeni jenerasyonun önünün açılmasına da yardımcı olmuş oldum. Ayrıca yeni jenerasyonu büyük keyifle izliyorum. Bu takımla çok büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum." dedi. Almanya, Hollanda, İspanya gibi önemli liglerde oynadıktan sonra Süper Lig'de Antalyaspor forması giymeye başlayan Nuri Şahin, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları finalden de umutlu olduğunu dile getirdi.

ETİYOPYA’DAKİ DURUMU GÖZLERİMLE GÖRDÜM

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Nuri Şahin, Etiyopya'daki su kuyusu açma çalışmalarıyla ilgili de açıklamada bulundu. Etiyopya'daki projenin kendisini geliştirme konusunda çok önemli olduğunu belirten Nuri, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bana çok şey kattı. Çünkü oradaki durumu kendi gözlerimle görmesem inanmazdım. Bizim sabah dişimizi fırçalarken kullandığımız suyu elde edebilmek için oradaki insanların inanılmaz bir gayret göstermesi gerekiyor. Onlarla birlikte su yürüyüşü de yaptım. Her gün su için 20 kilometre yürüyen aileler var ve edindikleri suyu bir çoğumuz kullanmayız. İnsanlar bu suyu içmek durumunda kalıyorlar. Eski takım arkadaşım Neven Subotic ile birlikte yaptığımız projeye çok değer veriyorum. Ailem adına beş kuyu açabilmek de beni çok mutlu etti. Bizim yardımımız sayesinde 30 bin insana temiz su geliyor şu anda. Oradaki insanların bize çok ihtiyaçları var."

EN ZOR VEDAM REAL MADRİD’E GİTMEKTİ

Geçmiş kariyerini değerlendiren Nuri, "Futbol anlamında beni en çok zorlayan veda, Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e gitmekti. Çünkü Borussia Dortmund değerlerine çok bağlı bir insandım, orayı evim gibi görüyordum ama öyle bir karar almak o aşamada bana doğru geldi." değerlendirmesinde bulundu. Nuri, formasını giydiği Antalyaspor'un tesislerinin ise Avrupa'nın en önemli kulüplerine ait yapılardan daha iyi olduğunu söyledi.İşçi bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Nuri, "Bildiğiniz gibi Almanya’da dünyaya geldim. Bir de ağabeyim var. İşçi bir ailenin çocuğuyum. Ne çok yokluk çekmiş ne de çok zenginlik görmüş, çalışkan bir aileden geliyorum. Annem ve babam yurtdışında yaşamamıza rağmen bizi hep Türk örf ve adetlerine göre yetiştirdiler. Babaannem ve dedem de çocukluk dönemimizde bizimleydi. Zaten ismim de rahmetli dedemden geliyor." diye konuştu.

ERSUN YANAL ÇOK ZEKİ BİR İNSAN

Teknik direktörü Ersun Yanal'ı değerlendiren Nuri Şahin, "Ersun Yanal, hayatın her alanında çok zeki bir insan. Hayata bakış açısı beni çok etkiliyor. Ayrıca tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı. Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak. İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu. Çok değerli bir insan. Birbirimize vereceğimiz çok şey var ve ikimiz de bunun farkındayız. O mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

HARVARD’IN BANA ÇOK KATKISI OLDU

Harvard Üniversitesinde aldığı eğitimi hatırlatan Nuri, şunları kaydetti:"Benim hayatıma çok şey katan bir dönem oldu. 'Ben Nuri Şahin’im, bir şekilde girerim' diye başvurmuştum ama gelen cevapta 'sen bize ne katabilirsin' şeklinde bir soru vardı. Bu da beni çok şaşırttı. Ekibimle birlikte aylarca çalıştık bu cevap için ve sonunda kabul aldık. İlginç ve güzel bir süreçti. Bana gönderdikleri makaleler inanılmaz metinlerdi. LeBron James’in kariyer yönetimi, Walt Disney’in gelişimi gibi anekdotlar vardı. Bana hayatın her alanında katkısı oldu bu eğitim sürecinin. Kendime güvenim inanılmaz arttı. Çünkü benden çok çok daha zeki insanlarla birlikte çalışma fırsatım oldu."

NURİ ŞAHİN: JURGEN KLOPP'UN YERİ BENİM İÇİN ÇOK FARKLI

Corendon Sport Talks’ta yapılan ankete de katılan Nuri, "Jose Mourinho mu Jurgen Klopp mu?" sorusuna "Her hocanın farklı bir enerjisi vardır ama Klopp'un yeri benim için çok farklı. Aramızdaki ilişki sadece hoca-oyuncu çerçevesinde değil. Eşimin hamile olduğunu öğrenen ilk insan bile kendisi. Real Madrid’e transfer olmadan önce ilk tavsiye aldığım kişi de oydu." cevabını verdi. Nuri Şahin, "Santiago Bernabeu mu Anfield mı?" sorunu ise "Kesinlikle Anfield. Çünkü orası Anfield." şeklinde cevapladı.