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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Adı 'VAR' kendisi yok

19 Ekim 2020, Pazartesi 22:22
SÜPER LİG’DE 5. HAFTA GERİDE KALIRKEN HAKEMLERİN PERFORMANSI YİNE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU. AYRICA VERİLEN HATALI PENALTI KARARLARI KARŞISINDA “VAR” IN DEVREYE GİRMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ.

SÜPER Lig’de 5. hafta sonunda hakemlerin ortaya koyduğu performans ve saha içinde verdiği kararlar yine tartışma konusu oldu. Özellikle İzmir’de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçını yöneten Atilla Karaoğlan’ın çaldığı penaltı düdükleri eleştiri konusu oldu. Konu ile ilgili iki yorumcunun görüşleri şöyle:

Ahmet Çakar (Sabah)

 “Tuhaf bir maç izledik. Normalde maç 8-2 filan bitmesi gerekirken son saniyede Göztepeli'nin vurduğu kafa gol olsa bu maç 3-3 biterdi. Sonuçta Fenerbahçe, farklı kazanması gereken  farklı kazanmayı hak ettiği maçı zar zor kazandı, hatta kazanamayabilirdi de. Hakem Atilla Karaoğlan çok kötü maç idare etti. 3 gol hatalı. İlk golde Ozan'ın faulü var, vermiyor. Taçtan gelen top VAR yardımıyla haklı bir penaltıya dönüşüyor. F.Bahçe aleyhine verdiği penaltı skandal. Serdar Aziz'in teması yok. VAR hakemi niye çağırmaz, anlaşılır gibi değil.Serdar Aziz'in kafayla bulduğu gol öncesi korner yüzde 100 hatalı. Top Sangare'den çıkıyor, hakem aut vereceğine korner veriyor ve gol oluyor. Ama protokol gereği yanlış korner veya autta VAR devreye giremiyor. Yazık! Türk hakemliği adına yine çok kötü gecelerden birini izledik.”

Gürcan Bilgiç (Sabah) 

“Zorlu bir yolda Fenerbahçe. Yeni transferlerden bir takım yapıp, uyumun peşine düşmeleri bir sorun. Yeni gelen oyuncuların ülkeye, şehre alışmaları başka bir sorun. Artık ekmek aslanın midesinde. Tüm takımlar dibine kadar direniyor, uğraşıyorlar. Kazanacaksan, onlardan daha çok koşacak, üreteceksin. Ama hemen her maç "hakem" yerine "hakemcikler" ile uğraşmak zorunda da kalıyorlar. Bu gidiş iyi değil.Karagümrük maçında penaltı-kırmızı kart öncesindeki faulü hem hakem hem VAR atladı. Altay penaltıyı kurtarmasa, ortalık yangın yerine dönecekti. Bu kez Serdaz Aziz'e çarpmaya çalışıp, kendini bırakana penaltı çaldı maçın hakemi. VAR'daki de "ne oluyor?" diye sormadı bile. Öyle komplo teorileri peşinde değilim. Ama bunlar "hakemcilik" oynuyorlar, rol yapıyorlar, dublör bile değiller.”

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