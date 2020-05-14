Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ta 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon ve kulüplerden mesajlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda ise "Beşiktaş Kulübü değerli başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Çebi'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve iyi haberlerini almayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.