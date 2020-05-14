Beşiktaş'ta 8 kişinin daha testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaşlı bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından ''Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama'' ifadesiyle yapılan paylaşımla kamuoyu bilgilendirildi.

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.