Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 için play-off oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, son 16 turu için play-off oynayacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen ile girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 23. dakikasında Bertrand Traore'nin golüyle geri düşen Galatasaray, devre arasına 1-0 geride girdi.

Ev sahibi ekip, müsabakanın 58. dakikasında Kian Fitz-Jim'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve sistem değişikliğiyle oyuna müdahale etse de sarı-kırmızılı takım, uzatmalara kadar golü bulamadı. Victor Osimhen'in 90+4. dakikada kaydettiği gol farkı 1'e indirse de kazananı değiştirmedi. Ajax, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Turu geçmesi daha önce kesinleşen Galatasaray, 13 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak.

Ajax ise puanını 13'e çıkarak play-off turuna kaldı.

İlk yarı

18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom'un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Kaan Ayhan'ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei'nin ortasında Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim'e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada Brobbey'in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

66. dakikada Sara'nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi'nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Yenilmezlik serisi sonlandı

Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos 2024'teki mücadeleden sonra Ajax maçına kadar Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı.

Bu süreçte Galatasaray'ın 18 galibiyet ve 8 beraberlikle yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisi Hollanda'da bitti.

Osimhen, 17. golünü attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 17'ye çıkardı.

Ajax müsabakasına kadar Trendyol Süper Lig'de 15 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 4 gol attı. Ajax müsabakasının uzatmalarında fileleri havalandıran Osimhen, toplam gol sayısını 17'ye taşıdı.

Üç oyuncu cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax müsabakasına kadar ikişer kez sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez, bu karşılaşmaya sınırda çıktı. Nijeryalı santrfor Osimhen 38, Uruguaylı orta saha Torreira 53, Kolombiyalı stoper Sanchez ise 79. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Yunus Akgün sakatlandı

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İkinci yarının başında sol ayağından sakatlanan Yunus, tedavisinin ardından bir süre kendisini denedi. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Okan Buruk, 3'lü savunmaya döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelede formasyon değişikliğine gitti.

Maça 4-2-3-1 dizilişiyle takımını çıkaran Buruk, 2-0 geri düşmeleri ve Yunus Akgün'ün sakatlanmasının ardından oyuna Elias Jelert ve Michy Batshuayi'yi alarak müdahale etti.

Bu değişikliklerin ardından sarı-kırmızılı ekip üçlü savunma oynamaya başladı.

Lig etabının en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu.

Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

Avrupa'da tüm maçlarda gol yedi

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçın hiçbirinde rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax maçına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

Hollanda takımlarına karşı kötü performans devam etti

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 10. kez Hollanda temsilcileriyle karşılaştı. Söz konusu maçlarda sadece 2 galibiyet alabilen Galatasaray, ayrıca 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Ajax yenilgisiyle Hollanda takımlarına karşı 7. mağlubiyetini yaşadı.

Söz konusu maçlarda 9 gol atabilen sarı-kırmzılı ekip, kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Hollanda deplasmanında yine kazanamadı

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6. maçta da galibiyetle tanışamadı.

UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerinden PSV ile oynadığı 4 deplasman maçını da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı.

Tarihinde ilk kez resmi bir maçta karşılaştığı Ajax'a konuk olan Galatasaray, yine Hollanda'dan galibiyetle dönemedi.

Hollanda temsilcisi, 3 maç sonra kazandı

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçın ardından galip geldi.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilgi serisini sonlandırdı. Ajax, bu sonuçla adını son 16 turu play-off'una yazdırdı.

Ajax'ta erken değişiklik

Hollanda temsilcisi, 10. dakikada sakatlıktan dolayı değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Maçın 9. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan Mika Godts, oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin kontrolünden sonra doğrudan soyunma odasına giden Godts'un yerine 12. dakikada Chuba Akpom oyuna girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yenildiklerini aktaran Buruk, "Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk 8'e kalma adına bizim için önemli bir maçtı. Mükemmel oynamasak da pozisyonlar ürettik. Bu kadar pozisyondan en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yakındık, çok net pozisyonlar bulduk. Ancak bunları değerlendiremedik. Bugün mükemmel oynamadık. Özellikle savunmada hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı. Ofansif anlamda verilerimiz bir Avrupa maçına göre muhteşem ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzüntülüyüz ancak yeniden başımızı kaldırıp lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. Buna odaklanacağız. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, son dönemdeki performansın sorulması üzerine, "Avrupa Ligi'nin en fazla gol atan takımıyız. Bunun yanında çok fazla gol yedik. Bence ana sorunumuz yediğimiz gollerdi. Maçları kazanmasını bilemedik. Elimize bizi ilk 8'e taşıyacak maçlar geldi. Bütün maçlarda oyun olarak üstündük ama bunu sonuçlara yansıtamadık. Bunu başarmak da bir yetenek. Bundan sonraki turlarda bunu daha iyi yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.

"Doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda ilk yarıdaki performansları değerlendirme zamanı. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Transfer düşüncemiz var. Transfer yapmaya başladık. Mevkiler üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Ligi ile ilgili en kötü şey üç oyuncu yazılması. Icardi sakatlandı. Hem ayrılan hem de ayrılacak oyuncular var. Sadece 3 oyuncu yazılması bana mantıklı gelmiyor. Üç oyuncudan fazla değiştiremememiz bana saçma geliyor. Bu kuralı doğru bulmuyorum. Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. Transferde az kaldı. En kısa zamanda bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak doğru oyuncularla takımımızı güçlendireceğiz. Bir sonraki turda üç oyuncumuz cezalı. Bu da bizim için bir dezavantaj ama hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedeflerin arkasından gideceğiz. Taraftarımız merak etmesin. Onlar için bu zamana kadar en doğrusunu yaptık, yine yapacağız. Onların isteklerine saygı duyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda gerekli transferler yapılacaktır."

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Eren Elmalı ile ilgilendiklerini aktaran Buruk, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Birçok oyuncu ve mevki var. Eren de bunlardan biriydi. Daha önce ilgilendik. Şu anda onunla ilgili bir gündemimiz yok." dedi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve Ajax ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Buruk, play-off turunda yeniden bir Hollanda takımıyla karşılaşmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Mevcut formatın kötü ve hesaplanamayan yanlarından biri Türk takımlarının Hollanda takımlarına karşı bütün maçlarını deplasmanda oynaması. UEFA sıralamasında Hollanda ile çekişiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadı. Onlar hiç bizim ülkemize gelip oynamadı. Eşleşmeler iki ülkede oynanacak. O zaman daha adil bir şey olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli: Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar

İyi bir futbol sergilediklerini aktaran Farioli, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Kulüple ve oyuncularımla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Bir kez daha neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu an özel bir durumdayız. Kazandığımız maçtan dolayı çok fazla da sevinemiyoruz. Çünkü birkaç gün içinde Feyenoord ile oynayacağız. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak." diye konuştu.

Galatasaray'daki yıldız futbolcuların performansının sorulması üzerine Farioli, "Bence ilk 3'te yer alan yıldız futbolculara karşı oynadık. Fiziksel olarak kaliteleri ve formları çok iyiydi. Performansları ortada." dedi.

Francesco Farioli, maçta kalelerine 28 kez şut çekildiğinin hatırlatılması üzerine, "Güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. En çok şut çeken kazanacak diye bir şey yok. Bizim attığımız şutlar çok daha iyi denk geldi. Daha kontrollüydük." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaştıklarını dile getiren Farioli, "Beşiktaş, çok iyi bir futbol takımı. Galatasaray, Türkiye Ligi'nde çok iyi yerlere geldi. Biz sadece elimizden geleni yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Bugün oyuncularım elinden geleni yaptı. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Çok yıldız oyuncu var. Bugün Yunus ve Barış'ın nasıl oynadığını da gördük. Türkiye'ye ve Türk takımlarına karşı çok saygım var. Hiçbir eksikleri yok." şeklinde görüş belirtti.

Müsabakada Ajax'ın ikinci golünü kaydeden Kian Fitz-Jim ise "Oynadığımız futbol tüm maç boyunca çok da iyi değildi. Ancak gerçek bir takım olarak mücadele ettik. Ne mutlu ki ben de bir gol atabildim." değerlendirmesinde bulundu.