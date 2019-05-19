Alanya ve Rize yenişemedi

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efecen Karaca'nın ortasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 12. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun ortasında, ön direkte topla buluşan Villafanez meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Penaltı noktası üzerindeki Cisse'ye çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 17. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efecan Karaca'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle top oyun alanına döndü. 19. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Campos'un pasıyla ceza sahasında kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geldi. 20. dakikada Aatıf'ın defans arkasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muric, sağ kanattan ceza sahasına girerek kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cisse'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 44. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Awaziem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 62. dakikada defans arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren Umar, kaleci Ufuk Ceylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Vedat Muric'in vuruşunda, kaleci Ufuk Ceylan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 75. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökkan Akkan'ın müdahalesiyle kornere çıktı. 80. dakikada Moroziuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aatıf'ın vuruşunda, kaleci Ufuk Ceylan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 83. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Junior Fernandes'in şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı. 90. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Awaziem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk Ceylan'ın müdahalesiyle kornere gitti. Karşılaşma, 1-1 sona erdi. AA

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