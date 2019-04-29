Alanyaspor'un acı günü

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural öldü.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Josef Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Alanyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralan futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun." bilgisini verdi.

"İç kanama ve hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık"

Aytemiz Alanyaspor takım doktoru İsmail Yetkin, Josef Soral'ın trafik kazasında ölmesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm spor camiasına, Çekya halkına ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Saat 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcuları Josef Sural'ı kaybettiklerini dile getiren Yetkin, "Maalesef kafa travması, çökme kırıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama iç kanama ve hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların ise hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklıklar var. Acil, hayati tehlikesi olan bir şey değil. Maalesef Sural'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü"

Alanya Özel Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, kötü haberi duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.

İlk olarak, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala sürüklendiği ve bir futbolcunun araç dışına fırlaması sonucu ağır yaralandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını aktaran Peksel, şöyle konuştu:

"Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun hayati tehlike olacak bir durumu yoktu. Yalnız Josef Sural isimli 29 yaşındaki Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıkların olduğu tespit edildi. Ekibimiz çok hızlı şekilde oyuncuyu ameliyata aldı. Ancak iç kanaması da olan Sural'ı, yapılan her türlü müdahaleye karşın sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Böyle bir olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü."

Sural'ın eşi ve 2 çocuğu olduğunu aktaran Peksel, ailesine başsağlığı diledi.