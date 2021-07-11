Ali Gürbüz bir kez daha Başpehlivan oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz, final için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı.

2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç, final öncesi yağlanıp, peşrevleriyle seyirciyi selamladı. Yoğun tezahürat alan pehlivanlar güreşe başladı. Güreşi Hüsnü Patron yönetti.

Er meydanlarının en uzun pehlivanları, müsabakanın ilk dakikalarında birbirini tarttı, zaman zaman sert el enseler çekildi.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında her iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi.

İhtar pehlivanların stillerini değiştirmedi, güreş normal sürede seyircinin istediği gibi kıran kırana geçmedi, zaman zaman da seyirci bu durumu ıslıklayarak gösterdi.

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.

Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı.

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak.

Gürbüz, sevincini ailesiyle paylaştı ve oğlu Recep'i kucağına aldı.

Ali Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezalıyken dahi antrenmanları hiç bırakmadığını, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Gürbüz, Allah'ın izniyle babasının mezarına, ebedi olarak alacağı altın kemeri asacağını kaydetti.

Final güreşlerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekiller ve belediye başkanları protokol tribününden izledi.

Gürbüz altın kemeri kuşandı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, ikinci olan İsmail Koç ve üçüncülüğü paylaşan Faruk Akkoyun ile Orhan Okulu düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz'e altın kemeri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM Katip Üye AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, TBMM İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019'un başpehlivanı Ali Gürbüz'ün cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

"Pehlivan hamamı" geleneğini devam ettirdi

Final güreşinin ardından altın kemeri TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından faytonla ayrıldı.

Gürbüz'ün Sarayiçi'nde bindiği faytonun sağ arka tekerleği Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde çıktı.

Tekerleğin çıkmasıyla faytondaki atlar kaçarken, Gürbüz ve yakınları faytondan zorlukla indi. Faytondan düşen iki kişi tedavileri için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürbüz, kısa süre sonra yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı marşlar eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na giden Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.

Oktay'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'ü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ata sporumuz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Ali Gürbüz'ü ve er meydanı olan o çayırda mücadele eden tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Gürbüz'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Üç gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri epik mücadeleler ile izleyenlere Türk pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço'nun, Koca Yusuf'un, Adalı Halil'in, Kurtdereli Mehmet'in emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceler

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarına göre dereceye giren güreşçiler şöyle:

Minik-1:

1- Fırat Bozca / Balıkesir

2- Osman Kazımoğlu / İstanbul

3- Efe Koç / Antalya

3- Salih Yıldız / Kocaeli

Minik-2:

1- Yiğit Ada Aluç / Antalya

2- Muhammet Mustafa Kalyon / Yalova

3- Cemal Yiğit Purcu / İstanbul

3- Demirhan Efe Koçyiğit / Çankırı

Teşvik-1:

1- Caner Aslan / Tekirdağ

2- Umut Talha Uslu / İstanbul

3- Hasbi Bozca / Balıkesir

3- Seyfettin Bulut / Antalya

Teşvik-2:

1- Bayram Gümüşdağ / Edirne

2- Efe Hasan Kablan / İstanbul

3- Özel Özgür Aslan / İstanbul

3- Aşkın Gönültaş / İstanbul

Tozkoparan:

1- Ferhat Yiğit / Çorum

2- Osman Nuri Çıldam / Muğla

3- Efe Şahan / Balıkesir

3- Serkan Tarım / İstanbul

Ayak:

1- Hüseyin Şenel / Samsun

2- Yasin Yeşil / Antalya

3- Yusufcan Akdaş / Balıkesir

3- Umut Erdoğan / Ankara

Deste-1:

1- Ozan Kıl / Muğla

2- Emirhan Taş / İstanbul

3- Mecit Bıçak / Balıkesir

3- Alperen Düzenci / Çorum

Deste-2:

1- Ömer Faruk Kırat / Ankara

2- Taha Yakup Temel / Tokat

3- Alperen Atar / Bursa

3- Berk Avcı / Bursa

Deste-3:

1- Sinan Yıldız / Kocaeli

2- Alperen Zemherioğlu / Antalya

3- Eren Kalkan / Ankara

3- Ömer Yasir Gökkaya / Antalya

Küçük Orta Küçük:

1- Adil Kıvrak / Antalya

2- Kadir Güleşen / Çankırı

3- Efe Kölebaş / Antalya

3- Mert Arıcı / Kocaeli

Küçük Orta Büyük:

1- Uğur Şimşek / Antalya

2- Seçkin Doğan / Kocaeli

3- Yıldıray Pala / istanbul

3- Oğuzhan Şimşek / Antalya

Büyük Orta:

1- Tufan Güzel / Antalya

2- Osman Kan / Antalya

3- Serdar Yıldırım / Sakarya

3- Yunus Emre Yaman / Zonguldak

Başaltı:

1- Yusuf Can Zeybek / Antalya

2- Mustafa Taş / Ankara

3- Feyzullah Aktürk / Çanakkale

3- Süleyman Başar / Antalya

Baş:

1- Ali Gürbüz / Antalya

2- İsmail Koç / Edirne

3- Orhan Okulu / Antalya

3- Faruk Akkoyun / Kocaeli

En iyi peşrev:

1- Şafak Yanık / Edirne

2- Serkan Üğdüşer / Edirne

3- Engin Kırbiç / Edirne