Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Yaklaşık 3 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

Ali Koç 3. kez başkan seçildi

26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 3. kez göreve geldi.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek, kongre üyeleri tarafından yeniden 3 yıllığına göreve getirilen Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım el ele

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.

Kongrede Ali Koç'un kürsüye gelmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelerek, taraftarları selamladı.

Ali Koç'u destekleyen taraftarların büyük coşkusu

Ali Koç'u destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesini büyük coşkuyla kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, Ali Koç lehine tezahüratlar yaparken, seçim sonucunun belli olmasının ardından şarkılar, tezahüratlar ve meşalelerle seçim sonucunun mutluluğunu yaşadı.

Başkan Ali Koç da konuşmasının ardından meşale yakarak zaferini kutladı.

Ali Koç'tan birlik ve beraberlik vurgusu

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ali Koç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Aziz Başkan’ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, Fenerbahçe’nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, henüz bitirmedikleri ve bitirmeleri gereken mücadeleleri olduğunu dile getirerek, "Yarından itibaren Fenerbahçe için yepyeni, kuvvetli ve kudretli bir sezon başlayacak. Allah’ın izniyle diğer tarafta işler yolunda gidiyor. Futbolda cam tavanı kırıp, kalıcı, ulusal, uluslararası başarılara doyacağımız dönemi başlatıyoruz. Bunun içinde bir numaralı güç, ekonomik güç olacak. Türkiye’nin en güçlü, kudretli ekonomisine sahip kulüplerinden birisi olmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Atılacak adımların önümüzdeki 3 sene içinde omurgayı oluşturacağını, Fenerbahçe'nin de ekonomik anlamda iyi yollarda olduğunu göstereceklerini söyleyen Koç, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım. Bunun için de yöntemlerimiz var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onunla birlikte kaliteli kadromuzu daha da kuvvetlendirip hem Avrupa’da hem Türkiye’de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. En büyük arzum temmuz ayındaki elemeleri atlatmak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hem Türk hem yabancı oyuncularımız var. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin birlik ve beraberliğinin inşa edildiği kalıcı bir dönem başlatacağız. Aziz Başkan’ın ve benim son 2 günde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, Fenerbahçe’nin görmek istediği görüntülerdir. Bir samimi adıma, ben 10 adım atarım. Bu yolculuğun içerisinde inşallah o da olur. Hiç olmazsa da kenarda olur. Engin tecrübesi var. Değişik fikirleri ve geçmişteki icraatları var. Fenerbahçe birlik beraberlik istiyor. Son 26 senedir kulübü yönetmiş iki başkanın böyle olması, kulübün birlik ve beraberliklerine zararlar veriyordu. Yarınlar Fenerbahçe’nin, yaşa Fenerbahçe."

Bakan Bak'tan Ali Koç'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

TFF'den Ali Koç'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan Ali Koç'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Y. Koç’u tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.