Altyapı maçında arbede: 15 kırmızı kart çıktı

Kardemir Karabükspor ile Abalı Denizlispor'un 19 yaş altı takımlarının mücadelesinde oyuncular arasında çıkan arbede sonrası 15 futbolcu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi.

19 Yaş Altı Futbol Ligi B Kategorisi'nde Kardemir Karabükspor ile Abalı Denizlispor arasında oynanan karşılaşmada 15 futbolcu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi. Karabük Beşbinevler Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 devam eden maçın 90. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Olayların güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatışması sonrası maçın hakemi Sefer Yılmaz, Kardemir Karabükspor'dan 7, Abalı Denizlispor'dan 8 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. AA

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