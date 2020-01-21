Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor

MKE Ankaragücü'nde şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda tüzük değişikliği yapılacak.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak. AA

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