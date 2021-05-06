"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ankaragücü ve Gençlerbirliği Süper Lig'e veda edebilir

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:47
Süper Lig'in başkent ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, son 3 hafta öncesi küme düşme hattında yer alıyor.

Denizlispor'dan Süper Lig'e veda

 

Ligin 39. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, küme düşme hattına geriledi.

İlk devreyi Joseph Paintsil'in golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci devre skor üstünlüğünü koruyamadı ve 31. haftadan sonra yeniden "ateş hattına" girdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde iyi bir hava yakalayarak çıkışa geçen başkent ekibi, başarılı performansını son haftalara yansıtamadı.

Takımın başına 25. haftada geçen Karaman yönetiminde ilk 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, bu süreçte 20. sıradan 13. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

Ancak oynadığı son 3 maçı kaybeden, son 5 haftada sadece 2 puan alabilen sarı-lacivertli ekip, 18. sıraya gerileyerek küme düşme endişesini yeniden yakından hissetmeye başladı.

Ligde 38 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 40. hafta maçında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, son iki maçını ise Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile yapacak.

MKE Ankaragücü geçen sezon küme düşme hattında yer almış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmeye devam etmişti.

Gençlerbirliği bu hafta lige veda edebilir

Başkentin Süper Lig'deki diğer temsilcisi Gençlerbirliği de tehlikeli bölgede bulunuyor. Son 7 haftada sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlı ekip, 39. hafta sonunda 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Özcan Bizati göreve geldikten sonra Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan ve ligde kalma umutlarını artıran Gençlerbirliği, son bölümde istediği sonuçları alamadı.

Bizati yönetiminde son 7 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan başkent temsilcisi, 20. haftadan itibaren küme düşme hattından çıkamadı.

Galatasaray'a geçen hafta evinde 2-0 yenilen Gençlerbirliği, 40. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak ve Özcan Bizati'nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlıların, 40. hafta sonunda küme düşme ihtimali bulunuyor.

Gençlerbirliği son olarak efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-2018 sezonunda küme düşmüştü. Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, geçen sezonu 12. sırada bitirmişti.

Başkent, 40 yıl sonra Süper Lig'de takımsız kalabilir

Ankara, Süper Lig'de gelecek sezon takımsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya. En üst ligde 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez başkent ekibi yer almayabilir.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda 2. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için Kenan Evren'in talimatıyla düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

1981-1982 sezonundan itibaren en üst ligde kesintisiz olarak başkentten takım yer almıştı.

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin küme düşmesi, TFF 1. Lig'de son hafta öncesi 7. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü'nün play-off'a kalıp Süper Lig'e yükselememesi durumunda, başkent gelecek sezon en üst ligde takımsız kalacak.

Ankara, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 4 takımla temsil edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    ABD'den 'aşıda fikri mülkiyet hakkı kaldırılsın' çağrısı

    Kolombiya'daki protestolar 8 günü geride bıraktı: Çok sayıda ölü, yarlı ve gözaltı var!

    Gözler şampiyonluk yolundaki kritik derbide

    Samsun'da tedbirlerle birlikte vaka sayısı düşmeye başladı

    Türkiye'de nisan ayında yağışlar yarı yarıya azaldı

    Sırbistan'dan aşı olanlara ödeme yapılacak

    AB ülkeleri İsrail'i seyahat kısıtlamalarından muaf tutabilecek

    '155 milyon kişi akut gıda kıtlığı çekiyor'

    Kolombiya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Ciddiyet çağrısı

    İkizdere halkı ikna olmuyor

    Anaokullarında da çifte standart

    Ramazan ve Avrupa Günü birlikte kutlanacak

    'Bıçak kemiğe dayandı'

    Devler Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı: Manchester City - Chelsea

    "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur"

    Bozkır'dan Ermenistan'a 'soykırım' cevabı

    Türkiye - Mısır görüşmeleri Kahire'de başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geçim için de seçim şart
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
    Genel

    Ciddiyet çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Devlet’ten, milletine Anayasa
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık saplantısı
    Cevher İLHAN

    Cenâzede Risaleden duâ okunması
    Genel

    İkizdere halkı ikna olmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    Gönüllere şifa: Kaside-i Bürde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.