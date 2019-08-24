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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ankaragücü ve Kayserispor yenişemedi

24 Ağustos 2019, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 2. haftasındaki MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-1 sonuçlandı.

Süper Lig'in 2. haftasındaki MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-1 sonuçlandı.

İlk yarı

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.

2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada İlhan Parlak getirdiği topu Canteros ile paslaştıktan sonra tekrar ceza alanı içinde önünde buldu. İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince araya giren defans tehlikeyi önledi. 

54. dakikada Lopes'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki Kitsiou rakibini geçtikten sonra ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

59. dakikada Canteros kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. O noktada bulunan Orgill'in kafa vuruşunda kaleci topu çıkardıysa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirledi ve MKE Ankaragücü maçta 1-0 öne geçti. 

65. dakikada Lopes'in kafayla kalecisine gönderdiği topta araya giren Orgill'in kaleci Lung'u da geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Umut Bulut'un kafayla vurduğu top yerden sekti. Kaleci Korcan Çelikay'ın müdahale ettiği top önce üst direğe sonra yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

AA

Etiketler: Süper Lig, Ankaragücü, Kayserispor
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