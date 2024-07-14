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Avrupa Futbol Şampiyonasında final heyecanı

14 Temmuz 2024, Pazar 16:38
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde bugün İspanya ile İngiltere karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

 

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Takımların final yolu

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğu hedefliyor

Turnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor.

Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak.

İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

İki takımın 28. randevusu

İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak.

Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 45, İspanya 32 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Ekim 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 3-2 kazandı.

Golcüler

İki takımında finale kadar en golcü isimleri 3'er kez fileleri havalandırdı.

İspanya Milli Takımı'nda Dani Olmo, İngiltere Milli Takımı'nda da Harry Kane, EURO 2024'te 3'er kez gol sevinci yaşadı.

Muhtemel 11'ler

İki takımın bugünkü finale şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane

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