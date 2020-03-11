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11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Avrupa Liginde iki maç ertelendi

11 Mart 2020, Çarşamba 19:44
UEFA, yarın oynanması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını koronavirüs nedeniyle erteledi.

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın yapılması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçları, koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının İspanya ve İtalya'da hava yolu ulaşımını olumsuz etkilemesi sebebiyle 2 maçın ertelendiği belirtildi.

Gün içinde İtalya'nın Roma Kulübü, Sevilla maçı için İspanya'ya, İspanya temsilcisi Getafe ise Inter müsabakası için İtalya'ya gitmeyeceğini duyurmuştu.

Etiketler: Avrupa Ligi, maç, ertelem
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