"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

14 Ekim 2019, Pazartesi 19:00
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı.

St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye’deki harekatına ilişkin Enver Cenk Şahin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtilerek, kulübün yetkileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk Şahin’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi.

Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için St. Pauli kulübünün Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından cuma günü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunarak Barış Pınarı Harekatına desteğini bildirmişti.

Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı. 

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı. 

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında İstanbul ekibinden, St. Pauli'ye transfer olmuştu. 

Aytemiz Alanyaspor'dan Enver Cenk Şahin için mesaj

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı. 

Turuncu-yeşillilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Enver Cenk Şahin'in milli formalı fotoğrafına ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamasına yer verildi.

Paylaşımda "Enver Cenk Şahin'in yanındayız. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sonrası kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yalnız olmadığını belirterek 'Oyuncumuzun yanındayız ve destekçisiyiz' dedi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na desteği Almanya'da rahatsızlık uyandıran Enver Cenk Şahin'e daha önce Türkiye'deki farklı kulüpler de desteklerini açıklamış ve futbolcuyu takımlarında forma giymeye davet etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

    'Şelaleler şehri' lisan-ı haliyle tefekküre davet ediyor

    KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

    Ayvalık'tan üzücü haber: 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp, 33 göçmen kurtarıldı

    MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

    Tarihî tesbitler

    Tel Abyad da teröristlerden arındırıldı

    Hürriyetlerde de ilerlemeliyiz

    ‘Adalet’ sosyal medyada aranıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Peş peşe gelen depremler ve korku
    Mehmet KARA

    EYT’liler kime inansın!
    Genel

    Tarihî tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
    Faruk ÇAKIR

    Bindiği dalı kesen medya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlere yoğunlaşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
    Risale-i Nur'dan

    Hizmetin mükâfatı hizmet içinde derc edilmiş
    Şükrü BULUT

    Berlin’in iki güzide evlâdı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.