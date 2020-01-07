Başakşehir'de Arda Turan dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi: "Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı. AA

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