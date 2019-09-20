Başakşehir'den kötü başlangıç

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçın henüz 1. dakikasında Zaniolo ile ani atağa kalkan Roma, bu futbolcunun çektiği şutta gole yaklaşırken, kaleci Mert Günok ayağıyla topu çeldi.

39. dakikada Pastore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta, Mert Günok topu güçlükle çeldi.

42. dakikada Roma öne geçti. Dzeko pasında solda topla buluşan Spinazzola'nın içeri ortaladığı topa ters müdahale eden Caiçara, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

49. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Pastore'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok topu çelerek gole izin vermedi.

55. dakikada, Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Dzeko, bir kez daha kaleci Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, yaptığı kurtarışla Roma'nın farkı ikiye çıkarmasını önledi.

57. dakikada sol kanattan gelişen Roma atağında Zaniolo, Mehmet Topal'ı çalımlayarak geçtikten sonra Mert Günok ile karşı karşıya pozisyondayken altıpas üzerindeki Dzeko'ya topu çıkardı. Edin Dzeko da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

71. dakikadaki Roma hücumunda ceza sahasına paslarla giren sarı-kırmızılı oyunculardan Dzeko, topu müsait durumdaki Nicolo Zaniolo'ya çıkardı. Zaniolo da sol ayakla yaptığı plase vuruşla topu Günok'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

79. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında soldan yapılan ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Demba Ba'nın şutunda kaleci Pau Lopez, zorlanmadan topu kurtardı.

88. dakikada Pellegrini'nin derinlemesine hareketlenen Kalinic, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparken, kaleci Mert Günok topu çeldi. İkinci kez topu önünde bulan Kalinic, bir kez daha vurdu, Günok bir kez daha gole izin vermedi.

90+3. dakikada sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Justin Kluivert, rakibi Caiçara'yı ekarte ederek çektiği şutta topu filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Roma'nın 4-0 üstünülüğüyle tamamlandı.

Bu arada, Roma'ya iki sezon önce Medipol Başakşehir'den transfer olan ve sakatlığı sebebiyle Roma formasını bu akşam giyemeyen milli futbolcu Cengiz Ünder, maç öncesi iki takımın maskotları "Bozbaykuş" ve "Roma Kurdu" ile fotoğraf çektirdi.

"Rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü oyunu iki devre olarak değerlendirebileceğini belirten Buruk, "Birinci devre yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık. İkinci devrede özellikle geriye düştükten sonra rakibimizin çok daha rahat ve çabuk şekilde bizim kalemize gittiğini ve çok büyük kalite farkı oluştuğunu gördük. Rakibimizin çok daha iyi kaliteli oyuncuları vardı ama oyun olarak baktığımızda ilk yarı 1-0 da 2-0 da öne geçebilirdik. Bu sonlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Fonseca ikinci yarıdan memnun

Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca da takımının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını ifade etti.

Fonseca, sezon başından bu yana takımının çok kolay gol atabildiğini ancak çok da kolay gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "İyi defans yapmayı öğrenmeliyiz. Bazı şeylerin üzerinde çalışıyoruz. İkinci yarıda hücumda girdiğimiz gol fırsatlarından ve gol yemeden kazandığımız için mutluyum." dedi.