Başakşehir'in liderliği sallantıda: Göztepe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı, konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup olan lider Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı.

Ligdeki galibiyet özlemi 3 maça çıkan turuncu-lacivertli takım 62 puanda kaldı. Başakşehir, ligdeki son galibiyetini 27. haftada iç sahada Atiker Konyaspor karşısında elde etmişti.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan önünde bulunuyor. Galatasaray, pazartesi günü Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerse averajla liderlik koltuğuna yükselecek.

Medipol Başakşehir, ligde 31. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Son 5 haftada 10 puan kayıp

Medipol Başakşehir, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte ligde son 5 haftada 4. kez puan kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, son 5 haftada 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 10 puan kaybı yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a ve sahasında Göztepe'ye mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor'u yenmeyi başardı.

Göztepe 8 hafta sonra kazandı

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe, 8 haftalık galibiyet özlemine Medipol Başakşehir karşısında son verdi.

Deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 2 golle geçen İzmir ekibi, puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla 15. sıraya çıktı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir sonuç aldıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, çok zor haftalar geçirdiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir galibiyet. Puanla ayrılmak istiyorduk. Takımımız bugün iyi oynadı. Beş haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında golü bulunca oyuncuların kendilerine güveni geldi. Oyuncularımız ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı. Ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.