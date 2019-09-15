Basketbol Dünya Kupası'nda final heyecanı

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Karşılaşma bugün 15.00'te oynanacak ve NTV'den canlı yayınlanacak. C Grubu'ndan 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, ikinci turda İtalya ve Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de Avustralya'yı iki uzatma sonunda 95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı. Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi. B Grubu'ndan kayıpsız çıkan ve ikinci turda Venezuela ile Polonya'yı yenen Arjantin, çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 97-87'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin, tarihinde üçüncü kez final bileti aldı. 1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı. NTV

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