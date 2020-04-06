"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bayern Münih antrenmanlara başladı

06 Nisan 2020, Pazartesi 18:46
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Manuel Neuer, "Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi." ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

AA

Etiketler: Bayern Münih, antrenman
Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır''

    ABD, Almanya'nın suçlamalarına cevap verdi

    Boris Johnson: Moralim yerinde

    Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

    Benzine 15 kuruş zam

    İrlanda Başbakanından koronavirüsle mücadele için anlamlı adım

    Türkiye'de işe gitme oranında büyük düşüş

    Hindistan'da tren vagonları hastaneye çevrildi

    Sancak bölgesi Türkiye'den yardım bekliyor

    İran'dan ABD'ye 'yaptırımları kaldırın' çağrısı

    Çernobil'de yangın çıktı, radyasyon seviyesi aşırı yükseldi

    Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı

    Ürettikleri tıbbi maskeleri ücretsiz dağıtıyorlar

    Dokuz Eylül Üniversitesinde tanı merkezi kurulacak

    Diyaliz ve böbrek nakli hastalarının salgın sürecinde dikkat etmesi gerekenler

    Yemen'deki insanlık trajedisi 6. yılında...

    BM: Karantinada artan kadına şiddeti önlemek için harekete geçin

    Ülkeler arası maske savaşını da görmüş olduk

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Susan dilsiz şeytan mıdır?
    Genel

    Vicdanları rahatlatın
    Genel

    Hazırlıksız yakalandık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risk grubunda olanlar
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bizi terk etmeden, biz onu kalben terk edelim
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’sız kalmayın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımız tahkiki mi, taklidi mi?
    Ahmet ŞAMİL

    Felâketlerden ders çıkarmak
    M. Said ZEKİ

    Nisan yağmuru, Yeni Asya ve evde kalmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.