Belçika'da şampiyon Club Brugge ilan edildi

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı ifade edildi. Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi. Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi. Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi. AA

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