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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0'la geçti

26 Şubat 2021, Cuma 21:30
Ligdeki bay haftasını tamamlayan Beşiktaş, 27. haftada Yukatel Denizlispor'u Vodafone Park'ta 3-0 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti.

Cyle Larin'in 22. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar ve Adem Ljajic ilk yarıda attıkları gollerle Beşiktaş'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında puan kaybeden siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin ardından Denizlispor'u da mağlup ederek geçerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Beşiktaş bu süreçte kalesini de gole kapattı.

Denizlispor'un net pozisyonlar bulmasına izin vermeyen ve siyah-beyazlı ekip Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da gol yememişti.

Larin ligde 5 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü isimlerinden biri olan Cyle Larin ligde 5 maç sonra golle tanıştı.

Süper Lig'deki son golünü 20. haftadaki Fatih Karagümrük maçında kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, 5 maçlık suskunluğunu 22. dakikada bozdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon 13. kez gol kaydeden Larin; Göztepe, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamamıştı.

Kanadalı futbolcunun 29. dakikada attığı bir gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Aboubakar 3 hafta sonra golle tanıştı

Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Vincent Aboubakar da 3 hafta sonra gol attı.

Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçen Kamerunlu futbolcu Denizlispor'a attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Adem Ljajic bu sezonki ikinci golünü kaydetti

Sezon başında kadroya girmekte güçlük çeken ancak daha sonra on birde kendine yer bulan Adem Ljajic bu sezonki ikinci golünü Denizlispor'a attı.

Ligde ilk kez 21. haftadaki Göztepe maçında rakip fileleri havalandırmayı başaran Ljajic, 39. dakikadaki golüyle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

AA

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