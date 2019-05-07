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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Beşiktaş, Josef Sural'ı unutmadı

07 Mayıs 2019, Salı 22:45
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Mayıs Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçta konuk takım taraftarlarının yer alacağı tribünün adını "Josef Sural Misafir Tribünü" olarak değiştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, 29 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.

Beşiktaş, ligde Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı müsabakada konuk ekibin taraftarlarına, bilet satışını "Josef Sural Misafir Tribünü" üzerinden yapacak. Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar için maçın biletleri 90 liradan satışa çıkarıldı.

AA

Etiketler: sural, beşiktaş, alanyaspor
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