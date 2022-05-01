Beşiktaş, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, maçı 3-2 kazandı.

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi. 19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı. 36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta, Ghezzal'in ceza sahasına ortasında, Atiba kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı arka direğe doğru sektirdi. Burada Serdar Saatçi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1. 57. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Ghezzal'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 66. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasında Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 75. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Atiba'nın ortasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Nkoudou'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 78. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Nkoudou'nun ceza alanında yerde kalmasıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Bu oyuncunun kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 90+5. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında Cardoso'nun ceza sahasında, yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-3. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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