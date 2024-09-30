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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Beşiktaş, Kayserispor'u 3 golle geçti

30 Eylül 2024, Pazartesi 22:30
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

İlk yarı 

16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.

24. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan ve hızla kaleye yönelen Rafa Silva'nın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi.

56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaleci Bilal Beyazıt'ın Baran Ali Gezek'e gönderdiği pasta baskı yaparak topu kazanan ve hızla kaleye yönelen Gedson Fernandes ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

75. dakikada hava topunda Carole ile takım arkadaşı Arif Kocaman'ın anlaşmazlığında boşta kalan topu kapan Rafa Silva'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

Kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi: 0-2

84. dakikada Ali Karimi'nin ceza sahasına ortasında Nazon, Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine davet edilen Atilla Karaoğlan penaltıyı iptal etti.

90+1. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yapan Immobile, penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

90+4. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bahoken'in şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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