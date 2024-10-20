Beşiktaş ligde namağlup devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında misafir ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Maçın 22. dakikasında paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.

63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.

69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı. Dördüncü yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Ligde yoluna namağlup devam ediyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8. maçta da yenilmedi.

Bu müsabakalarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon kalesini gole kapattığı 5. mücadeleyi de kazanmayı başardı.

Immobile, Süper Lig'de 8. golünü attı

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çeviren Immobile, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Süper Lig'de maç başına 1 gol ortalaması yakalayan deneyimli santrfor, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde de toplam 4 gol kaydetti.

Rafa Silva, 7 maç sonra ağları sarstı

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Rafa Silva, 7 müsabakanın ardından fileleri havalandırdı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında skor tabelasını değiştiren 31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 7 maçlık gol özlemine son verdi.

Rafa Silva, 3'ü ligde olmak üzere 5. kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

İç sahada Konyaspor'a son 10 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 10 maçta mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı bu müsabakaların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a karşı son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Van Bronckhorst: En büyük sorun oluşturduğumuz tehlikeleri kaleye şuta çevirememek

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçın ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik, çok fırsat bulduk. Skordan memnunum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok fazla gol fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktaran Van Bronckhorst, "En büyük sorun oluşturduğumuz tehlikeleri kaleye şuta çevirememek. Bu fırsatların kaleyi bulması, geliştirilmesi gereken bir konu. İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan bir şut tabii ki sayı olarak az ancak gol tehlikesi oluşturmamız lazım. Final paslarını daha iyi yapmalıyız. Son pas ve bitirici vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar fırsat bulduğumuz maçlarda 2 golden daha fazla atmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Semih'in performansından memnunum"

Giovanni van Bronckhorst, 7 maç sonra ilk 11'de görev verdiği Semih Kılıçsoy'un iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Milli futbolcuyla sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Semih'in performansından memnunum. Milli takım dönüşünde iyi iletişimimiz oldu. Gelişimi için sürekli konuşuyoruz. Birkaç haftadır memnunum. Penaltıyı yaptırdı. Oyun, onun çıkmasını gerektirdi. İyi oynadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Van Bronckhorst, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile yapacakları mücadelede forma giyemeyeceğini kaydetti.

"Şampiyonluk konuşmak için henüz erken"

Van Bronckhorst, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtlayarak sözlerini tamamladı:

"Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin ve şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz."