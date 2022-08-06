Beşiktaş, sezonu 3 puanla açtı

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçta Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

9. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Bertolacci tek pasla Gavranovic'i soldan ceza sahasına sokarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Gavranovic'in çaprazdan vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti. 33. dakikada Cardoso'nun uzaktan şutunda, kaleci Ersin topu direk dibinde kurtardı. 41. dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla Salih Uçan ceza sahasına girdiği anda topa basarak pozisyonunu kaybetti ve son anda meşin yuvarlağı arkasındaki Weghorst'a çıkardı. Weghorst'un vuruşunda, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak, kornere gitti. 44. dakikada Masuaku'nun soldan içeriye yerden ortasında savunmadan seken topa Weghorst son anda dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarı 55. dakikada Emrah Başsan'nın soldan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, Beşiktaş savunması kale çizgisi üzerinde topu kornere çıkardı. 68. dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. Ali Karimi'nin ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci sarı karttan Kayserisporlu oyuncuyu ihraç etti. 72. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Ghezzal'ın şutunda, kaleci topu kurtardı. 78. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin az farkla üstünden auta gitti. 82. dakikada Mustafa Pektemek, sağ tarafta Necip Uysal'dan sıyrılıp çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Emrah Başsan'ın ceza sahası içinde gelişine vurduğu top üstten auta çıktı. 90+3. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90+6. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan başlayan atakta Weghorst'un ceza sahası dışına çıkardığı topu Ghezzal ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı. AA

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