Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. AA

Okunma Sayısı: 299

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.