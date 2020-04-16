Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübe ulaşmış bir evrak bulunmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir." AA

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