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Beşiktaş'tan Fabian Ernst ile altyapı adımı

18 Temmuz 2019, Perşembe 12:20
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Fabian Ernst ile altyapı çalışmaları konusunda iş birliğine gitti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst, altyapı çalışmalarıyla ilgili Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Beşiktaş'ın ve Türk sporunun geleceğinin gençler olduğuna dikkati çeken Orman, "Fabian futbolu bıraktıktan sonra futbol ailesinin içinde kaldı. Özellikle altyapıyla alakalı çalışmalar içinde bulunuyor. Danimarka ikinci lig takımı Naestved Kulübünün de sahibi. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Beşiktaş Eğitim Akademisi ve eğitim kampları projelerimiz var. Fabian'ın koordinasyonunda çeşitli spor akademileri açacağız. Beşiktaş kültürüyle yetişen çocuklar, Beşiktaş ailesinin içinde olacak. Buradan yetiştireceğimiz çocukları altyapıya getirme projemiz var." diye konuştu.

Ernst'in Beşiktaş'ta 3 yıla yakın futbol oynadığını hatırlatan Orman, "3 yıllık süre içinde Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurmuş bir oyuncu. Hem sahadaki oyunuyla hem karakteriyle taraftarlarımızın gönlüne girmiş bir kişilik. Beşiktaş ailesinin bir parçası. Uzun süredir altyapıyla alakalı çalışmalar yapıyor. İlişkilerimiz her zaman devam etti." ifadelerini kullandı.

Altyapı projesini uzun zamandır planladıklarını vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru adımlar için uğraş veriyorduk. İnşallah Beşiktaş'a çok faydalı olacak gençler yetiştiririz. En azından Beşiktaş kültürünü öğreteceğimiz gençlerle bir araya geliriz. Ahlaklı sporcular yetiştirmek için projenin içinde yer almasından ve ailemizin parçası olmasından dolayı Fabian'a teşekkür ediyorum. Şu an için başlangıcı yapıyoruz. Gelecekle ilgili iyi temenniler var, icraat şimdi başlıyor. Net şu oyuncu bize teklif edildi durumu yok."

Beşiktaş'ın Pendikspor ile oynadığı hazırlık maçında gençleri izleme fırsatı bulduğunun hatırlatılması üzerine Orman, "Kamp öncesi genç oyuncularla ilgili olumlu görüşler geliyordu. Ben de görmek istedim. Kıymetli oyuncular geliyor. Benim orada olmam belki onlara motivasyon kazandırmıştır. Mücadelelerini çok beğendim, daha yolun başındalar. Kim olursa olsun ne kariyerde olurlarsa olsun Beşiktaş'ta ve Vodafone Park'ta oynamak zordur. Daha çok çalışmaları gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş kültürüne kazanç sağlayacağımıza inanıyorum" 

Projede Beşiktaş ile iş birliği yapacak Fabian Ernst ise tekrar evine dönmüş gibi hissettiğini dile getirdi.

Altyapıyla ilgili aldığı görevden dolayı Beşiktaş Kulübüne teşekkür eden Ernst, "Almanya'da hali hazırda bir okulum var. 300'e yakın futbolcu yetiştiriyoruz. Beşiktaş'ın Almanya pazarında yaygın olmamasından dolayı bu görevi üstlenmek istiyorum. Almanca konuşan ülkeler arasında ciddi antrenör havuzumuz var. Tecrübelerimizle Beşiktaş kültürüne, ahlakına uygun kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gönlünün her zaman Beşiktaş ve Türkiye'de olduğunu kaydeden Ernst, şunları söyledi:

"Eğitim konusunu şu an için detaylandırmadık. Sadece Almanya'yı değil çevresinde Almanca konuşan ülkeleri de dahil edeceğiz. Yetenekler bir bireydir. Bu bireyleri tek tek keşfedip eğitmek istiyoruz. Buradaki oyuncuların Türkiye'de eğitim aldıktan sonra yurt dışında tecrübe kazanması çok önemli. Bunu sağlamak istiyoruz."

AA

Etiketler: beşiktaş, fikret orman
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