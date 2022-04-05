Beşiktaş'tan Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuru

Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının 47. dakikasında yaşanan bir pozisyonda stoper Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a geri pas verdikten sonra, Çakır'ın elle tutmasının ardından hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı verdi. Beşiktaş'ın vuruşu kullandığı nokta ise tartışma konusu oldu. 3 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmadan sonra Beşiktaş, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu. NTV

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