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27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Beşiktaş, tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

27 Kasım 2019, Çarşamba 12:23
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. 

4 maçta da yenildi

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.

K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

Lens cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

AA

Etiketler: beşiktaş, süper lig
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