Boyun fıtığına rağmen...

Avrupa şampiyonluğuna 9. kez ulaşarak Türk güreş tarihine geçen Rıza Kayaalp, "Boyun fıtığı şampiyonadan 3-4 gün önce biraz tekrarladı. Her maça çıkmadan önce anestezi yaptırdım." dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza, 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk sporcular arasında "Asrın güreşçisi" Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyen Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada, rekor kırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Avrupa şampiyonalarında üst üste 10. finalini yaptığına ve 9. altın madalyasını kazandığına işaret eden Rıza, "Aleksandr Karelin de dahil üst üste 10 kez finale çıkan hiçbir sporcu yok. O yönden de tarihe geçtim. 10 yıl boyunca bunları aynı şekilde devam ettirebilmek, istikrarı korumak çok önemli. Gerçekten büyük bir başarı." dedi.

Rıza, bu şampiyonluklara ulaşmak için büyük emek verdiğinin altını çizerek, "Tabii ki yeteneğimiz var. 1-2 kez yaptıktan sonrası kendine güvenmekle alakalı. '1-2 kez başardıysam 11-12 kez de olur.' diye kendime her zaman söylüyordum. Allah'a şükür o rekoru kırmak, en çok Avrupa şampiyonluğu sayısına ulaşmak sonunda nasip oldu. Çok uzun yıllarımı aldı ama nasip oldu." diye konuştu.

Kariyerinde üç dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, şöyle devam etti:

"Tabii ki bu (Rekor) Dünya Şampiyonası için de geçerli. Dördüncü dünya şampiyonluğunu alırsam yine rekor olacak. Bu rekorlara olimpiyatı da katmak gerekiyor. Olimpiyatlarda bronz ve gümüş madalyam var. O yönden de şanslıyım. Altın madalya ile olimpiyatın da tüm madalyasına sahip olmuş olacağım. Bunun için çalışmalarıma devam edeceğim."

"Her maç öncesi anestezi yaptırdım"

Rıza Kayaalp, 2018 Dünya Şampiyonası'ndan sonra boyun fıtığı nedeniyle tedavi gördüğünü dile getirdi.

Milli güreşçi, "Boyun fıtığı şampiyonadan (Avrupa Şampiyonası) 3-4 gün önce biraz tekrarladı. Her maça çıkmadan önce anestezi yaptırdım. Ama kollarıma vurmuyordu, o yönden iyiydi. Maça girince de zaten unutuyordum. Maç sonuna doğru hafiften ağrılar hissediyordum. Beni durduramayacağını ilk maçtan sonra anladım. 'Ne kadar sakat olursam olayım inşallah burada şampiyon olacağım.' dedim. Allah çalışmalarımızın, alın terimizin karşılığını nasip etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını vurgulayan Rıza Kayaalp, "3-4 ağır sıkletle antrenman yaptım. Hepsi de 130 kiloluk adamlar... Ben hep ortadaydım. Birine 4 dakika, birine 3 dakika... Hiç durmadan hepsine saldırdım. Burada bir kişiyle mücadele edebilmek için antrenmanda 4 kişiyle mücadele ettim." şeklinde görüş belirtti.

"Bu kez hakemlere fırsat vermedim"

Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda hakemlerin de etkisiyle yenildiğini söyleyen Rıza Kayaalp, bu kez hakemlere fırsat vermeden sonuca gittini ifade etti.

Romanya'da rakiplerine puan vermeden şampiyonluğa ulaşan Rıza, şunları söyledi:

"Sosyal medya hesabımdan Estonyalı rakibime attığım 'suplex'i koyarak, 'Bu kez işi hakemlere bırakmadık.' diye paylaşım yaptım. Normalde rakiplere karşı iyiysek müsabakaya 1-0 önde çıkıyoruz. Şimdiye kadar rakipleri korkuttuk ama işi hakemlere bırakırsak bu kez 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Bunu son Dünya Şampiyonası'nda gördüm. Bir daha onu yaşamamak için inanın düdük çaldığı andan itibaren rakiplerime saldırmaya başladım. Dünya Şampiyonası'nda sakatlıklarım da vardı. Onların tedavisini gördüm. 2010-2011 yıllarımdaki gibiydim. İnanın rakiplerim yorulmasa bırakmazdım, 6 dakika basabilirdim. Rakibimin performans olarak düştüğünü görüncü biraz yavaşlıyordum."

"Tokyo'da altın madalya alırsam bırakırım"

Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanması durumunda güreşi bırakacağını yineledi.

Kariyerindeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğuna Tokyo'da ulaşmayı arzulayan milli güreşçi, "Tek hayalim o. Olimpiyat senesi beni biraz gözlemlerseniz farkı göreceksiniz. Altın madalyayı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekiyorsa yıllık program yapacağım. Eğer olmazsa bile içim rahat bir şekilde 'nasip olmadı' diyebilirim. Tokyo'da altın madalya alırsam güreşi bırakırım." diye konuştu.

"Kendi şampiyonluğumdan daha çok sevindim"

Rıza, Grekoromen Milli Takımı olarak da başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdiklerini dile getirdi.

Kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Atakan Yüksel'in altın madalya almasına çok sevindiğini belirten Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten üstün bir performans gösterdi. Durdu durdu sonunda amacına ulaştı. Azmetti kazandı. Çok çalıştı, Allah emeğinin karşılığını nasip etti. 34 yaşında, çok zorlu rakipleri yenerek altın madalyayı elde etti. Kendi şampiyonluğumdan daha çok sevindim diyebilirim. Birçok şampiyonaya katıldık, hep kıl payı kaçırıyordu. Çok üzülüyordum. Burada şükür o da madalyasını aldı. Grekoromende ayrıca bir ikincimiz, iki üçüncümüz var. Beşinci olan arkadaşların da getirdiği puanlarla ikinci olduk. İyi bir şampiyonayı geride bıraktık."

Yaza düğün var

Rıza Kayaalp, nişanlısı Zeynep Yılmaz'la bu yaz dünyaevine girmeyi düşündüklerini söyledi.

Milli güreşçi, "2-3 ay içerisinde evlenmeyi düşünüyoruz. Dünya Şampiyonası'ndan önce evlenirim. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun her zaman 'düğününü haber et' diyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız nikah şahidimiz olur." diyerek sözlerini tamamladı.