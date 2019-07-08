"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

"Bu borcumu ödediğim için çok rahat ve gururluyum"

08 Temmuz 2019, Pazartesi 14:10
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Babasına bir kemer borcu olduğunu ifade ederek "Bu borcumu ödediğim için çok rahat ve gururluyum." dedi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı Ali Gürbüz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Gürbüz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en eski spor organizasyonu olduğunu anlattı.

Er Meydanı'nda birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Gürbüz, "Babama bir kemer borcum vardı. Bu borcumu ödediğim için çok rahat ve gururluyum. Başkanımıza da çok güzel organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Gürkan da müsabakaların yağlı güreşin ruhuna, özüne ve geleneklerine uygun bir şekilde geçtiğini belirtti.

Herkesin gönlünde bir pehlivan sakladığını anlatan Gürkan, "Kimisi söyledi, kimisi söyleyemedi. Ama Ali Gürbüz'ün başpehlivanlığı kazanması herkesi memnun etti. Dün bunun sosyal medyadan yansımalarını da gördük. Ben sevgili Ali'nin rahmetli babası Recep Gürbüz pehlivanı da rahmetle anıyorum, altın kemerin başpehlivanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda Başkan Gürkan, Başpehlivan Gürbüz'e 3 ciltlik Kırkpınar almanağı hediye etti.

AA

Etiketler: kırkpınar, ali gürbüz
Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma çağrısı: "Çok endişe verici"

    Büyük acıları hatırlatan yürüyüş başladı...

    Meteoroloji'den Doğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Uzaya çıkması fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

    İran 5,7 ile sallandı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden görüşecek

    Ürdün: Filistin meselesinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz

    Kupa Amerika'nın sahibi Brezilya oldu

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı

    Yapılan memleketin hayrına değil

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı

    Hepsi ölümü beklemekte

    Kütahya'yı alarma geçiren ihbar

    Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı

    Güney Kıbrıs Rum kesimindeki provokatif saldırıya tepkiler sürüyor

    Uzmanlardan ailelere yaz tatili uyarısı!

    İstanbul havalimanlarının 6 aylık performansı belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapılan memleketin hayrına değil
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Genel

    Asılanlarla beraber ahirete gitmeye hazırım
    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Genel

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir han ve bir bekleme salonudur
    Süleyman KÖSMENE

    Gençliğin iffetle bekası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.