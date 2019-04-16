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Burak Yılmaz Beşiktaş'a çok iyi geldi

16 Nisan 2019, Salı 10:06
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın ilk yarıda santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı bitirdi.

Sezon başından itibaren gol yollarında büyük sıkıntı çeken siyah-beyazlı ekip, Burak Yılmaz'ın kadroya dahil olmasıyla sezonun ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergilemeyi başardı.

Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 10 maça çıkıp 8 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kısa sürede attığı 8 golle siyah-beyazlı ekipte görev alan diğer santrforlar Vagner Love, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ı geçmeyi başardı.

Beşiktaş'taki 10 maçta toplam 823 dakika görev alan Burak Yılmaz, 102,8 dakikada bir gole katkı yaptı.

Vagner Love ve Negredo'yu geçti

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekibin verim alamadığı ve sezon içinde yollarını ayırdığı Vagner Love ile Alvaro Negredo'yu da geride bırakmayı başardı.

Beşiktaş'a transfer olmalarından itibaren en tartışılan iki isim olan oyunculardan Vagner Love, 16 maçta toplam 765 dakika süre alıp 7 kez fileleri havalandırabildi. İlk yarının bitmesinin ardından takımdan ayrılan Vagner Love, 109,2 dakikada bir gole katkıda bulunabildi.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başındaki ilk maçların ardından gönderdiği Negredo ise 6 karşılaşmada şans bulup 372 dakika sahada kaldı. 3 kez gol sevinci yaşayabilen İspanyol futbolcu, 124 dakikada bir fileleri havalandırabildi.

Mustafa Pektemek 5 gol atabildi

Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan sıkıntı sırasında denediği santrforlardan Mustafa Pektemek, oynadığı 17 karşılaşmada 5 gol kaydedebildi.

Ligde ve Avrupa'da olmak üzere 880 dakika süre alan Mustafa Pektemek, 176 dakikada bir gol atabildi. Mustafa, özellikle Burak Yılmaz'ın transferinin ardından tamamen gözden düştü ve kadroya girmekte zorlanmaya başladı.

Gençleri de geride bıraktı 

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekibin genç santrforları Cyle Larin ile Güven Yalçın'ı da geride bıraktı.

Kanadalı Larin, lig ve Avrupa maçları olmak üzere 21 karşılaşmada 935 dakika süre almasına rağmen 4 golde kaldı. Larin, 233,7 dakikada bir takımına gol katkısı yapabildi.

Ryan Babel'in ayrılmasının ardından zaman zaman sol kanatta oynayan takımın bir başka santrforu Güven Yalçın ise 18 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta şu ana dek 766 dakika süre alan Güven, 153,2 dakikada bir gol buldu.

Beşiktaş'taki ilk dönemini şimdiden geçti

Beşiktaş'ta ilk olarak 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında olmak üzere 1,5 yıl forma giyen ve 7 gol atan Burak Yılmaz, şimdiden siyah-beyazlı takımdaki ilk dönemini geçti.

Siyah-beyazlılarda 2006-2007 sezonunda 30 lig ve 7 Türkiye Kupası'nda fileleri 6 kez havalandıran tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon ise 9 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ile 2 Avrupa kupası maçı olmak üzere 12 karşılaşmada oynayıp sadece bir gol bulabilmişti. 

Takımın en golcü oyuncusu

Burak Yılmaz, attığı 8 golle takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Son 4 maçta fileleri havalandırmayı başaran Burak, 7 gollü Adem Ljajic geride bıraktı. 

AA

Etiketler: burak yılmaz, beşiktaş
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