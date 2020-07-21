Burak Yılmaz: Para almıyoruz

FENERBAHÇE maçı sonrası televizyonda canlı yayında “Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil” diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. 35 yaşındaki futbolcunun son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili ‘serbest olsun' yorumları yapan kesime tepkili olduğu öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Ali Aydın’ın haberine göre, Burak Yılmaz şunları söyledi: FIFA’YA GÜVENİYORLAR “Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun.”

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