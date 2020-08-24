Büyük finalin ardından Paris savaş alanına döndü

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) futbol takımının, Bayern Münih takımına Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanan karşılaşmada mağlup olmasının ardından, Paris’te bir grup PSG taraftarının yaptığı taşkınlık sonucu 108 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, takımlarını desteklemek üzere başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplandı. Maçın ardından çok sayıda aracı ateşe veren, mağazaları taşa tutan taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlar ve polis arasında çıkan arbedede 16 güvenlik mensubunun yaralandığını duyurdu. 12 mağazada maddi hasar meydana geldiğini ve yaklaşık 15 aracın tahrip edildiğini belirten Fransız bakan, sorgulanan 148 kişiden 108'inin gözaltına alındığını açıkladı. Darmanin, bir grup taraftarın yaptığı taşkınlığın kabul edilemez olduğunu belirtip, kınarken, polisi gerekli müdahaleyi zamanında yaptığı için kutladı. Euronews Türkçe

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