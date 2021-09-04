Cebelitarık'ı 3-0'la geçtik

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

İlk yarı 2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi. 12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi. 43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarı 46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. De Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 54. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Halil, sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 65. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Efecan'la paslaşan Hakan Çalhanoğlu, rakip ceza sahasına yaklaştı, ceza yayı önünden çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-2. 68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı. 83. dakikada milli takım 3. golünü buldu. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Kenan Karaman dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3. 89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. AA

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