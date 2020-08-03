Chelsea, Newton'u tebrik etti

Chelsea Kulübü, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. Başarılar." paylaşımı yaptı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu. AA

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