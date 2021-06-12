Danimarka-Finlandiya maçında üzücü olay

Danimarka-Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi.

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşılaştı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti. Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı. MAÇ ERTELENDİ UEFA yaşananların ardından Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini duyurdu. NTV

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