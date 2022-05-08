Derbi beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, topu kaleci Altay dışarı çıkardı.

50. dakikada Serdar Saatçı'nın ortaladığı top Ghezzal tarafından ceza sahasına gönderildi. Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

81. dakikada Emirhan İlkhan'ın ortasında Welinton topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Can Bozdogan'ın kafa vuruşunda topu sağına yatan Altay kornere çeldi.

Maç, 1-1 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Çok sert bir maç oldu

Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok sert bir maç olduğunu belirtti.

Derbilerin zorluğunu bildiklerini aktaran Kartal, "Beşiktaş taraftarının buradaki coşkusu, enerjisi ve isteğiyle zorlu geçeceğini biliyorduk. Çok sert bir maç oldu, oyun çok fazla durdu. 55'e kadar çok fazla kendi oyunumuzu oynayamadık. Oyun çok durdu. Rakip bizi oynatmamak için çok yakın, çok baskı kurarak oynamaya çalıştı. Hakem de buna müsaade etti. Sonuçta bir gol attık bir tane daha çizgiden Larin'in çıkardığı pozisyon vardı. Serdar İrfan'a çıkarsa bir pozisyon daha olabilirdi. Beşiktaş'ın da pozisyonları var. Sonuçta 2 takım da çok iyi mücadele etti. Çok sert bir maç oldu. Mücadele açısından 2 takım da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanmak için geldik. 7 oyuncumuzun yokluğunda gelsek de sahaya çıkanlar yokluklarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbi kaybetmeyen Beşiktaş'a karşı 1 puanla ayrılıyoruz. Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil. Biz ligi 2. bitirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak'ı mecburiyetten oynattıklarını, Luiz Gustavo'nun ise çok iyi bir maç çıkardığını vurgulayan Kartal, "Tisserand da iyi oynadı. Bu sertlikte, baskı altında daha iyisini yapabilirdik. Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Geçiş oyunumuzda ve sette Serdar çok önemli olduğu için yapacak diye bekledim. Devre arasında kendisini uyardım. Buraya futbol oynamaya geldik. Futbolumuzu oynayalım kazanırız, kaybederiz dedim. Serdar biraz daha üçüncü bölgeden ikinci bölgeye gelip bağlantı kurabilseydi daha etkili olabilirdik. Maç maç değişiyor, oyuncu performansları elinizde değil. Bazı şeyleri yapamıyorsunuz yapamayınca da bunlar oluyor maalesef. Bugüne kadar yaptığı için kredisi vardı onun için bekledim." değerlendirmesinde bulundu.

Şanssız sakatlıklar yaşadıklarını dile getiren Kartal, yönetici Selahattin Baki'nin kendisi için söylediği güzel sözlere ilişkin, "Selahattin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz taraftarlarımıza, camiamıza layık olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael: 2. yarının ilk 20 dakikasında harika oynadığımızı düşünüyorum

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çok fazla eksiklerinin olduğu bir maça çıktıklarını vurgulayan Ismael, "İlk 11'imizde çok oyuncu değiştik. Bazı arkadaşları orijinal pozisyonlarında oynatamadık. Maçın başında gol yedik, istediğimiz bir başlangıç değildi. Daha sonra istediğimiz mentaliteyi gösterdik. İlk yarı fazlasıyla fırsat bulduk. 2. yarının ilk 20 dakikasında harika oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum. 2. yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe yaymak istiyorum. 2 tane de şans bulduk Larin ile maalesef galibiyeti getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik. Maçın sonuna kadar bu enerjiyi gösterdik ama kazanamadık, üzgünüz." diye konuştu.

Önümüzdeki sezon gol yollarında işi bitirecek bir santrfora ihtiyaçları olacağını aktaran Ismael, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz. Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak. Son 2 maçta sistemimiz aynı değil esneklik gösterdik. Çok da fazla fırsat bulduk. Galibiyet odaklı tempolu oyun istiyoruz. İstediğimiz duruma uygun oyunculara odaklanacağız. Bugün özelinde çok eksiğimiz vardı. Onların yerine oynayanlar iyi iş çıkardı. Gelecekte esneklik gösterebileceğimiz konusunda iyi sinyaller aldım. Şu an sistemimiz bu."

Ghezzal ile genç oyuncuların bugün özelinde en çok öne çıkan isimler olduğunu ifade eden Ismael, gençlerin önemine değindi.

Ismael, Vida'nın sözleşmesine ilişkin henüz bir karar almadıklarını belirtti.